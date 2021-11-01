Токаев подписал закон о защите Каспийского моря от загрязнения

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, касающийся защиты Каспийского моря от загрязнения, передает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что часть акватории Каспийского моря могут сделать заповедной зоной. 21 октября закон о защите Каспия от загрязнения приняли в сенате.

Как объяснял министр экологии Сериккали Брекешев, основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен на использование или способствование использования НДТ и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне.

Кроме того, он направлен на создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников, проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1939996-tokaev-podpisal-novyy-zakon/