Ускорить строительство дороги "Торгай - Иргиз" поручил Токаев правительству

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай - Иргиз", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Как сообщает помощник - пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, президент поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту Торгай - Иргиз и других дорог в западном направлении.

Напомним, ранее в марте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к строительству автомобильной дороги из Астаны на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.