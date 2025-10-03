Ускорить строительство дороги "Торгай - Иргиз" поручил Токаев правительству
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай - Иргиз", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.
Как сообщает помощник - пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, президент поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту Торгай - Иргиз и других дорог в западном направлении.
Напомним, ранее в марте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к строительству автомобильной дороги из Астаны на Транскаспийский международный транспортный маршрут.
"Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее в послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.
