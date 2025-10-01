Токаев поздравил казахстанских учителей (фото)

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль профессионального праздника - Дня учителя, а также подчеркнул, что педагоги пользуются особым уважением в нашей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Миржакыпу Дулатову принадлежат слова: "Учитель - это человек, приносящий самую большую пользу народу". Действительно, учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас. Иными словами, он дает каждому ребенку ориентиры на его жизненном пути. Педагог является источником не только знаний, но и воспитания. Уровень развития и цивилизованности любого общества определяется его отношением к учителям.

Безусловно, в стране, где чтят труд учителей, вырастет образованное поколение, которое ждет светлое будущее. Все педагоги трудятся с особой самоотдачей, их вклад в процветание страны бесценен. Поэтому выражаю искреннюю благодарность всем нашим соотечественникам, работающим на ниве просвещения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, для того, чтобы стать передовой нацией, необходимо уделять приоритетное внимание развитию образования и науки.

"За последние пять лет в этой сфере была проделана большая работа. Объем средств, выделяемых на образование, увеличился в три раза. В стране было открыто 1200 новых школ. Реализуется национальный проект "Келешек мектептері", в рамках которого построено 150 образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям. Ведется строительство еще 67 таких школ.

Создаются все необходимые условия для получения детьми качественных знаний. Этот факт должен быть известен общественности, поскольку государство уделяет особое внимание образованию подрастающего поколения и положению учителей. Принят специальный закон, предусматривающий ряд конкретных мер в целях повышения статуса педагогов и улучшения их социального положения. Заработная плата учителей выросла в 2 раза", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что работа учителя под силу только по-настоящему грамотным, талантливым и квалифицированным специалистам. Соответственно, и их заслуги должны оцениваться по достоинству.

"Мы видим, что сегодня конкуренция на рынке образования растет, многие молодые люди стремятся получить профессию учителя. Отрадно, что среди них немало выпускников, окончивших школу со знаком "Алтын белгі".

Со своей стороны государство будет всегда поддерживать таких граждан. В нынешнем году по педагогическим специальностям было выделено более 13 тысяч грантов, что составляет почти пятую часть всех грантов по стране.

В целом, в сфере просвещения ведется системная работа, достигнуты положительные результаты. Например, с прошлого года более тысячи учащихся стали победителями международных образовательных олимпиад по различным предметам. Это стало возможным благодаря активной работе педагогов и усердному труду юных талантов. Как вы знаете, в августе я провел в Акорде встречу с победителями и призерами олимпиад и вручил им специальные сертификаты. Это доброе начинание получит свое продолжение", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на нашу молодежь и уверенно смотрит на будущее молодого поколения.

"В нынешнее нестабильное время наряду с качественным образованием особое значение приобретает воспитание ответственности. Следует уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Государство, школа и семья должны сообща участвовать в этом важном деле.

С этого года во всех школах в учебный процесс внедряется единая воспитательная программа "Адал азамат». Главная ее цель - привитие национальных ценностей подрастающему поколению, его воспитание в духе патриотизма. Сегодня весь народ активно участвует в этой важной работе, внося весомый вклад в реализацию концепции "Таза Қазақстан".

Общенациональное движение "Таза Қазақстан" - это не просто акция, это дело с глубоким смыслом и прямой связью с будущим нашей страны. Поэтому я хотел бы поблагодарить педагогическое сообщество за поддержку этой инициативы. В конечном итоге все это будет способствовать повышению качества нации.

В целом, предстоит еще большая работа. На августовской конференции я специально затронул ряд актуальных вопросов сферы образования. Правительству даны конкретные поручения. Министерство просвещения должно выполнять работу своевременно и качественно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в соответствии с требованиями времени Казахстан должен стать развитой и передовой страной. В связи с этим он отдельно остановился на перспективах цифровизации образования.

"Реальностью современного мира стали цифровизация и искусственный интеллект. Именно поэтому в своем недавнем послании я уделил особое внимание этой теме. Детям со школьной скамьи необходимо прививать цифровую грамотность. Учащиеся должны уметь эффективно использовать передовые технологии в процессе обучения.

Это касается и учителей: педагогам важно осваивать современные навыки. Следует широко применять искусственный интеллект в системе образования. Превращение в цифровое государство – задача не одного дня. По сути, речь идет о внедрении кардинально новых подходов начиная с системы школьного образования. Уверен, вы, уважаемые учителя, проявите активность в осуществлении этой важной миссии", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на реализации принципа "Закон и Порядок", благодаря методичной реализации которого достигнуты неплохие результаты.

"С 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось в два раза. Уполномоченным органам надо продолжать комплексную работу в данном направлении. Особая роль в формировании высокой правовой культуры в обществе отводится Министерству просвещения и, конечно же, педагогам. Поскольку укоренение принципов справедливости, законности и порядка должно начинаться именно со школьной скамьи. Только так мы сможем обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и построить по-настоящему Безопасный, Сильный и Справедливый Казахстан", - заявил президент.

Напомним, традиционно День учителя праздновали в первое воскресенье октября. Между тем Всемирный День учителя отмечают 5 октября. Поэтому в 2023 году в Казахстане решили синхронизировать праздник со Всемирным днем учителей. С этого времени в республике появилась постоянная дата празднования - 5 октября.

