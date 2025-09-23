Начальник ДП Жамбылской области ушел с поста после громких задержаний

Начальник Департамента полиции Жамбылской области Бакитжан Малыбаев ушел с поста после задержания его заместителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"На ваш запрос сообщаем, что бывший начальник ДП Жамбылской области Малыбаев Б.А. в связи с поданным рапортом приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 30 августа стало известно, что Департамент собственной безопасности МВД задержал бывшего заместителя начальника ДП Жамбылской области. Его подозревают в совершении противоправного деяния, какого именно - не уточнялось. Экс-полицейского поместили в изолятор временного содержания. В отношении него было начато досудебное расследование.

Также сообщалось, что приказом министра внутренних дел от 29 августа 2025 года задержанный был уволен со службы по отрицательным мотивам.

Позже глава МВД Ержан Саденов прокомментировал задержание высокопоставленного полицейского. Он заявил, что с предателями в ведомстве разговор короткий, с такими будут работать жестко.

До этого в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области задержан заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции. В ДП региона подтвердили этот факт.

Бакитжан Малыбаев был назначен начальником ДП Жамбылской области в сентябре 2024 года. Ранее он возглавлял ДП на транспорте.