Токаев объяснил выражение "конь не валялся", которое использовал в послании
Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросу уборочной кампании в Акмолинской области прокомментировал выражение "конь не валялся", которое использовал в послании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что на предстоящем агрофоруме необходимо рассмотреть вопросы рационального использования водных ресурсов.
"Я об этом говорил в своем послании, даже использовал выражение "конь не валялся". Потому что до 50, а может, и больше процентов водных ресурсов у нас уходят буквально в землю. Не экономим, не умеем это делать - как в быту, так и в отрасли, в экономике в целом. Не используем соответствующую технику, передовые технологии. Мы должны обязательно обсудить эти вопросы. Далее правительство продолжит работу в заданном направлении. Нужно решать эти проблемы", - пояснил президент.
Напомним, 8 сентября в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды.
В сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление. Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас большие проблемы. Конь не валялся, как говорится.
Это отдельное направление для разъяснительной и даже идеологический работы среди граждан. Уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего", - заявил Токаев.
