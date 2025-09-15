Токаев заслушал доклад председателя КНБ на Совете безопасности
Опубликовано:
Под председательством президента состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства напомнил, что в недавнем послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.
В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной информационной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров.
С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмический промышленности Жаслан Мадиев и председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.
Глава государства отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки. Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.
По итогам заседания президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.
Напомним, также глава государства в своем ежегодном послании народу сообщил, что следует ускорить принятие Цифрового Кодекса в Казахстане, на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Добавим, на прошлом заседании Совета безопасности Токаев поручил Совбезу бороться с незаконной миграцией в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2286327-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах