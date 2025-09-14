jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Жанна Мусабаева
      Жанна Мусабаева
      Выпускающий редактор

      Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Сегодня, 14 сентября, в Казахстане празднуют День семьи. По этому случаю Акорда опубликовала поздравление президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

      "Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем семьи!

      Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

      Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан.

      Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь", - отмечается в тексте поздравления.

      Казахстанцы, как отмечает президент, должны чтить своих родителей, подаривших жизнь.

      "Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. "Ана – Жер-Ана" – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации.

      Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов.

      Согласие в наших семьях – крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

      Пусть в каждой семье царят счастье и согласие! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!" - отмечается в поздравлении.

      Добавим, что в государственном перечне праздников за Днем семьи закреплено второе воскресенье сентября. В этом году дата приходится на 14 сентября.

      Как появился праздник семьи

      Особое внимание вопросам поддержки семьи стали уделять после обретения Казахстаном независимости. К учреждению праздника пришли не сразу:

      • В 2006 году была создана Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. Перед ней была поставлена задача укреплять институт семьи на государственном уровне. Домашние обязанности и воспитание детей были признаны важнейшими для общества, поэтому ставилась цель создавать условия для совмещения их с трудовой деятельностью.
      • Эта комиссия в 2009 году вышла с инициативой учредить праздник День семьи. Изначально предлагали отмечать его 15 мая одновременно с Международным днем семьи.
      • В 2013 году специальным указом президента был учрежден День семьи в Казахстане, празднованию отводилось второе воскресенье сентября.

      Так на уровне государственной политики была признана значимость семьи как важнейшего института общества. В истории Казахстана семья и ее благосостояние всегда считались главным в жизни человека.

      Подробнее о празднике можно прочитать здесь.

