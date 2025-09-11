"Еще рано фотографироваться на память": Ашимбаев пошутил над сенаторами (видео)

Первое после послания президента пленарное заседание сената началось с курьезной ситуации: сенаторы фотографировались на память друг с другом на фоне зала, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в 10:00 началось традиционное пленарное заседание палаты. Но до прихода спикера депутаты охотно фотографировались друг с другом, на фоне зала и за своими рабочими местами.

"Коллеги, еще рано фотографироваться на память", - пошутил председатель сената Маулен Ашимбаев, после чего озвучил повестку дня.

Напомним, о возможности упразднения сената сказал Касым-Жомарт Токаев, озвучивая 8 сентября свое ежегодное послание народу Казахстана. Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

Позже министр труда Светлана Жакупова заявила, что считает, что сенаторы не останутся без работы.

Также мажилисмен Азат Перуашев высказался о предложении президента оставить только мажилис в качестве палаты парламента и исключить из него сенат.

