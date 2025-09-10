Бектенов дал поручения по созданию единой национальной цифровой системы
Опубликовано:
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание и дал поручения по созданию единой национальной цифровой системы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание Цифрового штаба. Внимание было уделено задачам, поставленным президентом в послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".
"Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", - подчеркнул Бектенов.
По итогам заседания принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы
Государственным органам поручено:
- ️до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;
- ️до 20 декабря объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в 2 интегрированные на базе Qaztech платформы;
- с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;
- до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.
Сообщается, что в сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др.
До конца планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку.
В сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов.
Так, для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности.
Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.
"Создание Отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках послания народу Казахстана президент анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.
Также он предложил создать госфонд цифровых активов.
Еще в послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет. Глава государства поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.
Накануне глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался о новом министерстве ИИ - министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе МЦРИАП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2284473-bektenov-dal-porucheniya-po-sozdaniyu-edinoy-nacionalnoy-cifrovoy-sistemy/
