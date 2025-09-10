Бектенов дал поручения по созданию единой национальной цифровой системы

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание и дал поручения по созданию единой национальной цифровой системы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание Цифрового штаба. Внимание было уделено задачам, поставленным президентом в послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

"Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", - подчеркнул Бектенов.

По итогам заседания принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы

Государственным органам поручено:

️до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;

️до 20 декабря объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в 2 интегрированные на базе Qaztech платформы;

с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;

до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.

Сообщается, что в сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др.

До конца планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку.

В сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов.

Так, для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности.

Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.

"Создание Отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках послания народу Казахстана президент анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

Также он предложил создать госфонд цифровых активов.

Еще в послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет. Глава государства поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.

Накануне глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался о новом министерстве ИИ - министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе МЦРИАП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.