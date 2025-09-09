Председатель Конституционного суда отчиталась перед Токаевым

Президент принял председателя Конституционного cуда Эльвиру Азимову. Главе государства была представлена информация об итогах деятельности Конституционного cуда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, Эльвира Азимова сообщила, что за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан. В ходе их рассмотрения судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тыс. правовых норм. По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции.

В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования.

На сегодня 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы. На рассмотрении палат парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях.

Также председатель Конституционного cуда доложила, что граждане, желающие получить юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в Центр приема обращений при аппарате Конституционного суда.

Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе Центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.

Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.

Напомним, мы писали о нескольких делах, которые рассматривал Конституционный суд. Так, в прошлом году казахстанец добился рассмотрения Конституционным судом одного из пунктов статьи Гражданского кодекса, так как ранее ему отказали в выплате пенсионных накоплений его умершей супруги.

Конституционный суд признал норму об усыновлении детей в Казахстане ущемляющей права мужчин.

Согласно этой норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. По мнению суда, она противоречит Конституции.

Также сообщалось, что Конституционный суд проверит норму ГК о праве собственности страховых организаций на страховые премии, полученные по договору пенсионного аннуитета.

