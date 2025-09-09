Председатель Конституционного суда отчиталась перед Токаевым

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Председатель Конституционного суда отчиталась перед Токаевым

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

      Президент принял председателя Конституционного cуда Эльвиру Азимову. Главе государства была представлена информация об итогах деятельности Конституционного cуда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Так, Эльвира Азимова сообщила, что за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан. В ходе их рассмотрения судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тыс. правовых норм. По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции.

      В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования.

      На сегодня 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы. На рассмотрении палат парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях.

      Также председатель Конституционного cуда доложила, что граждане, желающие получить юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в Центр приема обращений при аппарате Конституционного суда.

      Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе Центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.

      Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.

      Напомним, мы писали о нескольких делах, которые рассматривал Конституционный суд. Так, в прошлом году казахстанец добился рассмотрения Конституционным судом одного из пунктов статьи Гражданского кодекса, так как ранее ему отказали в выплате пенсионных накоплений его умершей супруги.

      Конституционный суд признал норму об усыновлении детей в Казахстане ущемляющей права мужчин.

      Согласно этой норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. По мнению суда, она противоречит Конституции.

      Также сообщалось, что Конституционный суд проверит норму ГК о праве собственности страховых организаций на страховые премии, полученные по договору пенсионного аннуитета.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.