Токаев поручил Касымбеку наладить работу системы ливневой канализации в Астане

Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбек и заслушал отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, Женис Касымбек доложил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития. По его словам, объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше аналогичного периода прошлого года.

"В этом году планируется реализация 55 инвестиционных проектов на 300 млрд тенге, что позволит создать 3,6 тыс. рабочих мест", - сообщил аким.

Как сообщает Акорда, Касымбек также рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

"Так, 1 сентября в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" по поручению главы государства в Астане открыты семь новых школ на 28 тыс. ученических мест. В течение учебного года в столице планируется ввести в эксплуатацию 15 новых школ. В прошлом учебном году было открыты рекордные 24 школы на 66 тыс. ученических мест, из них 16 0 комфортные.

До конца года также будут открыты 8 студенческих общежитий на 4 716 мест. В 2025 году в Астане планируется благоустроить 170 дворов и общественных пространств, а также высадить порядка 1 млн зеленых насаждений", - проинформировал аким столицы.

Также Касымбек проинформировал о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Он отметил, что ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также газовых станций "Туран" и "Юго-Восток" позволили увеличить тепловые мощности города на 30% - дополнительно 1100 Гкал в час.

В этом году планируется завершить вторую очередь станции "Туран", продолжится строительство станции "Тельмана", будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".

"Президент дал ряд поручений по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду, налаживанию полноценной системы ливневой канализации столицы, решению проблем в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству Астаны", - добавили в Акорде.

В начале этого года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что аким Астаны работает "слаженно", но вопрос пробок требует срочного решения.

В октябре прошлого года Токаев принял Касымбека и озвучил ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

До этого Женис Касымбек был у президента в августе 2024 года, где рассказал президенту о развитии столицы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.