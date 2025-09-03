Требования к кандидатам в президенты и акимы ужесточат в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в РК" с сопутствующими поправками, передает NUR.KZ.

По словам депутата мажилиса Снежанны Имашевой, законопроекты разработаны в соответствии с планом законопроектных работ правительства по поручению президента усовершенствовать избирательную систему.

Основные цели конституционного законопроекта, как озвучила депутат:

запрет выдвижения одного кандидата в депутаты мажилиса более чем по одному избирательному округу;

запрет одновременного выдвижения одного и того же лица как по одномандатным округам мажилиса, так и по одномандатным округам маслихатов;

создание избирательного фонда кандидата в акимы.

Предлагается также ужесточить требования об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления для кандидатов в президенты, депутаты, акимы, а также членов избирательных комиссий.

Сопутствующие законопроекты направлены на совершенствование процедур проведения выборов, а также на введение административной ответственности за несоблюдение норм избирательного законодательства, заключила Имашева.

Напомним, накануне в Казахстане стартовал новый политический сезон - депутаты мажилиса и сената вернулись с каникул, а на совместном заседании палат парламента была открыта четвертая сессия VIII созыва парламента.

А сегодня стало известно о смене депутатов от партии "Ак жол" - вместо Ерлана Бейсенбаева депутатский мандат получил Олжас Нуралдинов.

