Токаев поздравил казахстанцев с 30-летием Конституции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с днем Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.

Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации.

Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией.

Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества.

Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений.

Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины.

Пользуясь данной возможностью, желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!" - говорится в поздравительной речи Токаева, опубликованной в Телеграм-канале Акорды.

