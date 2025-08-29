jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Мы должны укреплять мир": Токаев высказался о ядерном разоружении

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний опубликовал в соцсети Х обращение, передает NUR.KZ.

      "Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность - это высшие ценности, объединяющие все человечество", – написал президент на своей странице в социальной сети Х.

      Согласно сайту ООН, 2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Принятая в тот день резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей "о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия".

      С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

      Международный день действий против ядерных испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День отмечается проведением во всем мире согласованных различных мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции, информационные передачи и другие события. В Организации Объединенных Наций также проводился ряд мероприятий.

