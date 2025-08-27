Рассекречены архивные документы о Токаеве

В Британском национальном архиве стали доступны документы, где упоминается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Фрагменты этих документов опубликовал на своей странице в Facebook азербайджанский историк Джемиль Гасанли.

"В 1994 году, когда он был назначен министром иностранных дел Казахстана, британский МИД подготовил о нем очень интересные справки и оценил его как хорошо подготовленного кадра. Прогнозы англичан оправдались - сегодня Токаев выгодно отличается от коррумпированных и авторитарных диктаторов постсоветского пространства, которые не считаютcя со своими народами", - написал он.

В рассекреченных материалах также говорится, что Токаев активно посещал США, Канаду и другие страны, налаживал контакты и предлагал создавать свободные экономические зоны на границе с Китаем.

Напомним, ранее пресс-служба президента делилась архивным снимком Токаева, сделанным в 1989 году. В кадре президент Казахстана стоит перед вертолетом на взлетно-посадочном поле. В том же году публиковалось фото 17-летнего Касым-Жомарта Токаева. В том возрасте он учился на 1 курсе МГИМО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.