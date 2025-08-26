jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Жесткий контроль расходов": правительством одобрен проект трехлетнего бюджета Казахстана

      Опубликовано:

      Заседание правительства РК
      Заседание. Фото: правительство РК

      Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить эффективное использование бюджетных средств и жесткий контроль расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      В Telegram-канале правительства сообщается, что в ходе заседания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова по итогам рассмотрения и голосования были одобрены прогнозы социально-экономического развития на 2026-2028 годы и до 2035 года, а также проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период.

      "Проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов", - подчеркнул Олжас Бектенов.

      Премьер-министр отметил социальную ориентированность проекта нового бюджета страны на трехлетний период, а также увеличение доли расходов, направленных на стимулирование роста экономики, до 16%.

      "Как и поручал президент, бюджет остается социально ориентированным. При этом, увеличены расходы, направленные на стимулирование роста экономики. По сравнению с текущим годом они увеличатся с порядка 11% (10,9%) до 16% (16,1%) от общих расходов.

      Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса. Данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения", - акцентировал внимание Олжас Бектенов.

      Перед министерствами финансов и национальной экономики совместно с аппаратом правительства поставлена задача обеспечить внесение законопроектов в парламент до 1 сентября.

      Напомним, сегодня в Минфине рассказали, каким будет новый трехлетний бюджет. Глава ведомства Мади Такиев на заседании кабмина представил проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы.

      До этого на заседании сената во время обсуждения нового Налогового кодекса и изменений в налогообложении в Казахстане глава МНЭ заявил об увеличении бюджета к 2026 году.

      Отметим, что депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

      "Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

      18 июля главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года. До этого, 15 марта, Касым-Жомарт Токаев подписал Бюджетный кодекс Республики Казахстан.

