Токаев принял председателя Верховного суда

Председатель Верховного суда доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Telegram-канале Акорды, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев сообщил, что на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) - с 61 тыс. до 76 тыс. случаев.

В рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.

Также Мергалиев доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе. В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

Сообщается, что с 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.

Напомним, в конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже принимал председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Тогда речь шла о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев текущего года.

В тот же день Токаев поздравил с профессиональным праздником казахстанских судей и работников суда.

