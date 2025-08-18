jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Глава "КазМунайГаз" отчитался перед Токаевым

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Асхат Хасенов
      Касым-Жомарт Токаев и Асхат Хасенов. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за семь месяцев 2025 года.

      Асхат Хасенов сообщил, что "КазМунайГаз" ведет активную геологоразведочную работу.

      В этом году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение 7 скважин, из них фактически пробурены 3.

      Впервые в геологоразведку нашей страны инвестирует китайская компания CNOOC, а также с крупными инвестициями в Казахстан заходит компания Sinopec. Транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.

      Также доложил, что за отчетный период объем добычи нефти и конденсата составил 15,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 9%.

      Объем добычи природного и попутного газа достиг 6,7 млрд кубометров, что на 19% выше показателей за прошлый год.

      Реализуются проекты по увеличению переработки газа на месторождениях Западная Прорва (Атырауская обл.), Урихтау (Актюбинская обл.), Рожковское (ЗКО).

      Еще проинформировал о том, что объем транспортировки нефти составил 49 млн тонн.

      Ведется работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана за 7 месяцев поставлено 0,9 млн тонн нефти, в Германию 1,1 млн тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн.

      На отечественных НПЗ за 7 месяцев 2025 года переработано 10,4 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 млн тонн, достигнув рекордного увеличения в 936 тыс. тонн.

      Также глава КГМ доложил, что в Мангистауской области первый объем опресненной морской воды с нового завода Кендерли подан на водораспределительный узел города Жанаозена.

      Продолжается строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт. Начато полномасштабное строительство завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год.

      Помимо этого представил информацию о реализации социальных проектов в регионах страны.

      Президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ и реализации крупных инвестиционных проектов.

      Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч. Сначала президент принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, после встретился с главой Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

      После глава государства принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. Токаев вручил Танзиле Нарбаевой орден "Достық" II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.

      В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

