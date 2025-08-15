"Высоко ценю труд учителей": Токаев подписал указ о присуждении наград педагогам

На августовской конференции педагогов Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с новым учебным годом и вручил награды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития и добиться значительного прогресса. В ближайшие годы нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны. Для меня, как главы государства, это незыблемый приоритет.

Я высоко ценю труд казахстанских учителей и верю в силу знаний, которые вы передаете молодому поколению. Действительно, педагог - это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя", - заявил Токаев.

По мнению президента, труд учителей достоин самых высоких почестей.

"По случаю сегодняшней августовской конференции мною подписан Указ о присуждении ряду педагогов государственных наград. Пяти учителям будет присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

Желаю успехов в вашей деятельности. Пусть ваши ученики будут образованными, прогрессивными и интеллектуальными. С новым учебным годом", - добавил Токаев.

Напомним, сегодня в ходе августовской конференции учителей Касым-Жомарт Токаев высказался о нынешнем укладе власти в Казахстане.

Президент также рассказал о разнице в оснащении городских и сельских школ.

Еще Токаев, выступая на августовской конференции учителей, призвал уберечь подрастающее поколение от социальных пороков и отметил, что школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности.

Также президент предложил внедрить программу "Адал азамат" не только в школах, но и в вузах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос защиты прав учителей всегда должен быть в зоне особого внимания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.