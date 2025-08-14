С наркопреступностью будут бороться на уровне правительства: новый штаб создали в Казахстане
Правительство Казахстана сообщило о создании Республиканского штаба по координации деятельности госорганов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, передает NUR.KZ.
По информации правительства в Telegram-канале, штаб создан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Руководить им будет премьер-министр, заместителями руководителя определены зампремьер-министра и министр внутренних дел.
"Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - сообщили в правительстве.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях и городах Астана, Алматы и Шымкент.
Напомним, вчера под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму.
"Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства", - заявил президент.
Затем пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о поручении перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства.
