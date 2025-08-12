jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Я верю в вас!": Токаев обратился к молодежи Казахстана

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение участникам форума Jastar Fest, посвященного Международному дню молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с Международным днем молодежи.

      "Этот праздник имеет особое значение. Сегодня здесь собралась по-настоящему патриотичные, талантливые и ответственные молодые люди. Среди участников форума - представители разных профессий. Наш народ всегда поддерживал целеустремленную молодежь и оказывал ей высокое доверие. Как говорится, "ақыл - жастан" ("мудрость приходит с юных лет").

      Вы активно трудитесь во всех сферах: помогаете нуждающимся в качестве волонтеров, поддерживаете добрые начинания, участвуете в экологических акциях, прославляете страну победами в спортивных и образовательных соревнованиях. Тем самым каждый из вас своими конкретными делами участвует в строительстве Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана. Выражаю вам искреннюю благодарность!" - написал Токаев.

      Президент отметил, что форум молодежи проходит в Павлодаре. По его словам, регион известен как родина многих выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в обогащение духовного мира нашего народа. Наряду с этим Павлодар - один из крупнейших промышленных центров, вносящий значительный вклад в развитие экономики страны.

      "Своим самоотверженным трудом на предприятиях, в сельском хозяйстве и в других сферах жители области обеспечивают процветание нашего государства. Подрастающее поколение должно брать с них пример и прилагать все усилия во имя дальнейшего прогресса региона и достижения новых высот. Важно помнить, что самые благородные качества - это трудолюбие, любовь к знаниям, неравнодушие и ответственность", - сказано в обращении.

      Глава государства напомнил, что этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий.

      "В связи с этим предпринимаются масштабные меры. В нашей стране человек труда всегда должен пользоваться особым уважением. Нужно, чтобы об этом помнили наши юные соотечественники, ведь труд - это прочный фундамент и движущая сила в жизни каждого человека. Без труда невозможно развитие и процветание. Суть данной инициативы кроется в этом", - отметил президент.

      По его словам, молодежь всегда и везде олицетворяет невероятную силу перемен.

      "Вы родились в эпоху, когда весь мир меняется быстрее, чем когда-либо, когда для молодых людей очень много возможностей для самореализации. Я очень рад, что наша передовая молодежь активно участвует в общественной жизни, учится, работает и всесторонне развивается. Потому что вы - не только будущее, а, по сути, настоящее нашей страны.

      От вашей энергии, идей, знаний, целеустремленности и патриотизма в определяющей степени зависит судьба нашей Родины. Будущее нашей страны - в ваших руках", - отмечается в обращении.

      Токаев добавил, что государство создает надлежащие условия для подрастающего поколения. В Казахстане разработано и вводится в действие множество программ, направленных на расширение доступа к образованию, трудоустройству, развитию талантов, льготному приобретению жилья, поддержке молодежного предпринимательства. В этих программах участвуют свыше 600 тысяч молодых людей.

      "Более того, благодаря специально введенным квотам молодежь получила возможность активно участвовать в деятельности мажилиса и маслихатов. Хорошо показывает себя президентский молодежный кадровый резерв, его участники назначаются на высокие управленческие позиции. Внедрение прямой выборности акимов сел и районов открыло дорогу для многих молодых людей в систему местной исполнительной власти.

      Могу с уверенностью сказать, таких примеров поддержки молодежи не так много. И государство продолжит эту стратегически важную работу. Нашей стране нужен мощный молодежный авангард, который не боится ответственности, усердно трудится и постоянно самосовершенствуется.

      Слова великого мыслителя Абая "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап" ("Верь в себя, и опора и счастье твое - наразлучные разум и труд") актуальны и по сей день. Молодежь Казахстана - это образованные, талантливые, активные, идущие в ногу со временем граждане.

      Я верю в вас! Пусть наша священная Родина процветает! Желаю вам успехов во всех делах!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Сегодня мы писали, что в Павлодаре дали старт республиканскому форуму, на котором молодежи со всей страны предоставили возможность поделиться опытом, а также повысить свои знания.

