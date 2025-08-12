Токаев кулаком разбил доску со своим автографом на глазах у Головкина (видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кулаком разбил доску со своим автографом в соответствии с правилами таеквондо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, президент Казахстана оставил подпись на тренировочной доске, а затем Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо попросил главу государства разбить доску.

Касым-Жомарт Токаев сначала уточнил, действительно ли он должен разбить доску, после чего нанес удар кулаком и разделил ее на две части. Токаеву похлопали все присутствующие, в том числе председатель Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, который вручил ему черный пояс.

Напомним, в июле этого года Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу после Кубка мира.

В прошлом году мы писали, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта. Теперь руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

До этого Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

