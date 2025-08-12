Токаев получил черный пояс по таеквондо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, который вручил ему черный пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо - это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

"По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации.

Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами. Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность Главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане. Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене", - сказано в сообщении.

Президент Казахстана наградил Чунгвон Чоу орденом "Достык" II степени за значительный вклад в развитие таеквондо во всем мире.

Президент Всемирной федерации таеквондо в знак глубокого уважения вручил главе нашего государства черный пояс девятого дана.

Напомним, в июле этого года Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу после Кубка мира.

В прошлом году мы писали, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта. Теперь руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

До этого Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

