      Провели подряд дней с нами

      Пресс-секретарь Токаева рассказал, чем был обеспокоен президент после совещания в Астане

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай рассказал, что президент страны поручил реализовать проект "Умный город" по всему Казахстану, передает NUR.KZ.

      По словам Руслана Желдибая, на совещании по развитию искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта "Умный город".

      "Официальный старт запланирован на декабрь. В то же время президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана, и призвал правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране", - заявил Желдибай.

      По его словам, глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

      Правительству поручено незамедлительно приступить к работе.

      Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

      Помимо этого, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая в области искусственного интеллекта.

      Также Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

      Кроме того, президент назвал совершенствование регулирования в области ИИ приоритетной задачей.

