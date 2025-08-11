"В интересах нашей страны": Токаев поддержал инициативу Китая по созданию организации по вопросам ИИ

На совещании по вопросам ИИ Касым-Жомарт Токаев поручил поддержать инициативу Китая по созданию организации по вопросам развития искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, в сфере ИИ обостряется глобальная конкуренция.

"В июле 2025 года Администрацией президента Дональда Трампа представлена стратегия America’s AI Action Plan, в которой ИИ признан важнейшим инструментом технологического, экономического и оборонного лидерства США. Нашим специалистам следует внимательно изучить этот и другие аналогичные документы, сделать практические выводы.

В свою очередь Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Цель - продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны.

Основная цель Казахстана - стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям. Важно системно подходить к каждому вопросу, принимать взвешенные решения и строго контролировать их реализацию", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Помимо этого, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая в области искусственного интеллекта.

Также Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

