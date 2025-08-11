"Не допуская случайных людей": победители олимпиад смогут учиться по стипендии "Болашак" в Казахстане

В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со школьниками - победителями и призерами международных предметных олимпиад, передает NUR.KZ.

По данным Акорды, на мероприятие были приглашены 24 лауреата, в числе которых 4 обладателя золотых, 11 - серебряных и 9 - бронзовых медалей, завоеванных в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, география, информатика и биология.

Обращаясь к юным талантам, президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.

"Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах - нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом - это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта, без упорного труда, недостаточно для успеха.

Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль - это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей, которые помогли развить способности своих учеников", - сказал глава государства.

Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана - в руках созидательной молодежи.

"Наш флаг поднимается ввысь на мировых спортивных и творческих аренах в честь побед наших юных соотечественников. Высок престиж страны в сфере образования. С прошлого года наши школьники приняли участие более чем в 30 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав тысячи медалей, из которых почти 200 - золотые, свыше 300 - серебряные и около 500 - бронзовые.

Столь впечатляющие результаты свидетельствуют о высоком уровне образования в нашей стране. Мы гордимся каждым победителем, защищавшим честь Казахстана за рубежом. Я вижу в вас достойных граждан нашей страны. Абсолютно уверен, что в будущем вы внесете значительный вклад в развитие Казахстана", - добавил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства, и в этом направлении ведется масштабная работа, реализуются различные программы.

"В регионах страны открываются школы нового формата "Келешек мектептері". Придается большое значение повышению статуса учителя. Молодые люди, выбравшие путь науки, получают всестороннюю поддержку. Здесь особо стоит выделить международную стипендию "Болашак", в рамках которой тысячи молодых граждан прошли обучение в ведущих университетах и исследовательских центрах мира. Сегодня многие из них вносят весомый вклад в развитие страны.

Наша задача - отобрать для этой стипендии самых способных и одаренных, не допуская случайных людей. Со следующего года победители международных олимпиад получат возможность учиться по программе "Болашак". Таким образом, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку талантливой и целеустремленной молодежи", - подчеркнул он.

По словам президента, успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь нашего народа и высокий потенциал подрастающего поколения.

Глава государства вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере соответственно 1500, 1000 и 500 месячных расчетных показателей.

На встрече с победителями школьных олимпиад президент поблагодарил их учителей и наставников, заявил, что они заслуживают государственных наград.

Напомним, в начале этого месяца Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления победителям Международной химической олимпиады в Эр-Рияде.

В прошлом месяце Токаев поздравил победителей международных олимпиад, успешно выступивших в Испании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025.

