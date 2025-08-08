Токаев дал поручения по разрешению системных проблем бизнеса в Казахстане
Опубликовано:
Сегодня, 8 августа, президент Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы бизнес-омбудсмена за 2024 год.
Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.
Во исполнение поручений главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.
Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам Уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.
В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.
Напомним, ранее в феврале Токаев обратился к казахстанским бизнесменам, отметив важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.
Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС.
В ходе выступления он также высказался об экономической ситуации в стране, не обойдя стороной и использование средств ЕНПФ и Нацфонда.
Кроме этого, Токаев, говоря о развитии казахстанской экономики, заявил о том, что стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям. В том числе - и отечественным бизнесменам.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2273319-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-zashchite-prav-predprinimateley/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах