Токаев дал поручения по разрешению системных проблем бизнеса в Казахстане

Сегодня, 8 августа, президент Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы бизнес-омбудсмена за 2024 год.

Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.

Во исполнение поручений главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.

Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам Уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.

В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.

Напомним, ранее в феврале Токаев обратился к казахстанским бизнесменам, отметив важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС.

В ходе выступления он также высказался об экономической ситуации в стране, не обойдя стороной и использование средств ЕНПФ и Нацфонда.

Кроме этого, Токаев, говоря о развитии казахстанской экономики, заявил о том, что стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям. В том числе - и отечественным бизнесменам.

