"Духовный ориентир для человечества": Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом к участникам торжественных мероприятий по случаю 180-летия Абая Кунанбайулы.

"Абай - личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения.

Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.

Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений", - отметил Токаев.

Этой цели, как отмечено президентом, посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов.

"Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры. Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям. Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая!" - отмечено в речи главы государства.

Добавим, что даже спустя более чем век после смерти Абая Кунанбаева ученые продолжают изучать его богатое художественное наследие, философские взгляды и детали жизни. Подробности читайте в нашем материале.

А с 2020 года 10 августа казахстанцы отмечают День Абая - в тот год страна праздновала его 175-летний юбилей. Тогда же аэропорту Семея было присвоено его имя.

По данным Единой платформы интернет-ресурсов госорганов, 10 августа Казахстан отмечает национальный праздник - День Абая. В 2020 году правительство республики приняло постановление, внеся изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан".

Праздник посвящен основоположнику казахской литературы, поэту, философу и композитору Абаю Кунанбаеву. В этом году Казахстан отмечает 180-летие.

На литературном портале "Әдебиет" говорится, что Абай Кунанбаев родился 29 июля (по юлианскому календарю, а по григорианскому, который используют сейчас, - 10 августа) 1845 года и умер 23 июня (6 июля) 1905 года.

Настоящее имя - Ибрагим, но прозвище Абай (с казахского языка - "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

Абай Кунанбаев - казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

