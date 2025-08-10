"Духовный ориентир для человечества": Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "Духовный ориентир для человечества": Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

      Опубликовано:

      Абай Кунанбаев
      Абай Кунанбаев. Фото: facebook.com/nabrk.kz

      Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом к участникам торжественных мероприятий по случаю 180-летия Абая Кунанбайулы.

      "Абай - личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения.

      Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.

      Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений", - отметил Токаев.

      Этой цели, как отмечено президентом, посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов.

      "Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры. Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям. Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая!" - отмечено в речи главы государства.

      Добавим, что даже спустя более чем век после смерти Абая Кунанбаева ученые продолжают изучать его богатое художественное наследие, философские взгляды и детали жизни. Подробности читайте в нашем материале.

      А с 2020 года 10 августа казахстанцы отмечают День Абая - в тот год страна праздновала его 175-летний юбилей. Тогда же аэропорту Семея было присвоено его имя.

      По данным Единой платформы интернет-ресурсов госорганов, 10 августа Казахстан отмечает национальный праздник - День Абая. В 2020 году правительство республики приняло постановление, внеся изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан".

      Праздник посвящен основоположнику казахской литературы, поэту, философу и композитору Абаю Кунанбаеву. В этом году Казахстан отмечает 180-летие.

      На литературном портале "Әдебиет" говорится, что Абай Кунанбаев родился 29 июля (по юлианскому календарю, а по григорианскому, который используют сейчас, - 10 августа) 1845 года и умер 23 июня (6 июля) 1905 года.

      Настоящее имя - Ибрагим, но прозвище Абай (с казахского языка - "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

      Абай Кунанбаев - казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.