Токаев встретился с алматинцами на Коктобе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с генеральным секретарем ООН в Алматы встретился с жителями и гостями южной столицы, передает NUR.KZ.

Глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе.

Кадрами поделился Telegram-канал пресс-службы президента "Борт N1".

Напомним, вчера, 3 августа, Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Алматы. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.

После этого глава Казахстана и Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение.

Сообщалось также, что Токаев и Гутерриш выступили с заявлениями, а генсек ООН назвал Казахстан "голосом разума в мире".

Добавим, в этот же день глава государства принял акима Алматы Дархана Сатыбалды и поручил ему ввести мораторий на строительство домов в верхней части города.

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