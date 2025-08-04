Токаев встретился с алматинцами на Коктобе
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с генеральным секретарем ООН в Алматы встретился с жителями и гостями южной столицы, передает NUR.KZ.
Глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе.
Кадрами поделился Telegram-канал пресс-службы президента "Борт N1".
Напомним, вчера, 3 августа, Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Алматы. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.
После этого глава Казахстана и Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение.
Сообщалось также, что Токаев и Гутерриш выступили с заявлениями, а генсек ООН назвал Казахстан "голосом разума в мире".
Добавим, в этот же день глава государства принял акима Алматы Дархана Сатыбалды и поручил ему ввести мораторий на строительство домов в верхней части города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2271765-tokaev-vstretilsya-s-almatincami-na-koktobe/
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