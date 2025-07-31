Глава КТЖ доложил Токаеву о состоянии сферы железнодорожных перевозок

Глава государства принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Талгата Алдыбергенова, президенту была представлена информация о результатах деятельности компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Талгат Алдыбергенов доложил, что по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

"Он проинформировал о ходе строительства более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизации 3 тыс. км путей для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора.

В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы, а также продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал, начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сказано в сообщении.

Кроме того, глава КТЭ доложил о продолжении работы по расширению терминальной сети. Отдельное внимание уделяется вопросам цифровизации. По его словам, ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Кроме того, время оформления деклараций на ТМТМ сократилось с 8 часов до 30 минут.

"Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана", - добавили в Акорде.

Напомним, Талгат Алдыбергенов возглавил АО "НК "Қазақстан темір жолы" в начале этого месяца. Его представил коллективу глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

А бывший глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в начале недели был назначен министром транспорта Казахстана. Он возглавлял нацкомпанию с 2021 года.

До этого Токаев принимал главу КТЖ в январе этого года, тогда он заявил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.

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