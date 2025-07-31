Глава КТЖ доложил Токаеву о состоянии сферы железнодорожных перевозок
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Глава государства принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Талгата Алдыбергенова, президенту была представлена информация о результатах деятельности компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Талгат Алдыбергенов доложил, что по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.
"Он проинформировал о ходе строительства более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизации 3 тыс. км путей для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора.
В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы, а также продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал, начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сказано в сообщении.
Кроме того, глава КТЭ доложил о продолжении работы по расширению терминальной сети. Отдельное внимание уделяется вопросам цифровизации. По его словам, ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Кроме того, время оформления деклараций на ТМТМ сократилось с 8 часов до 30 минут.
"Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана", - добавили в Акорде.
Напомним, Талгат Алдыбергенов возглавил АО "НК "Қазақстан темір жолы" в начале этого месяца. Его представил коллективу глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.
А бывший глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в начале недели был назначен министром транспорта Казахстана. Он возглавлял нацкомпанию с 2021 года.
До этого Токаев принимал главу КТЖ в январе этого года, тогда он заявил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2270820-tokaevu-dolozhili-o-sostoyanii-sfery-passazhirskih-perevozok/
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