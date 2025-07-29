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      Работу акимов в Казахстане будут оценивать по количеству безработных

      Опубликовано:

      Мужчина за рабочим столом
      Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

      Со следующего года в Казахстане работу акимов районов и городов будут оценивать по количеству безработных и занятости населения, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      Премьер-министр дал ряд соответствующих поручений профильным министерствам и акиматам:

      • министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами регионов — обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости;
      • акимам регионов взять на личный контроль исполнение планов по трудоустройству с акцентом на создание постоянных рабочих мест;
      • министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов — до 1 сентября обеспечить размещение в информационной системе государственного планирования всех данных по проектам, реализуемых в 2025–2027 годах. Также необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения;
      • министерству цифрового развития — до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест.

      Добавим, в середине июля сообщалось, что Казахстан оказался лидером по числу безработных среди стран ЕАЭС - в стране насчитали 346,1 тыс. безработных, зарегистрированных в службах занятости. Это самый высокий показатель в странах Евразийского экономического союза.

      При этом тогда отмечалось, что не все безработные попадают в статистику. По последним данным, около 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше вообще не входят в состав рабочей силы – то есть официально не считаются ни занятыми, ни безработными.

      Кроме того, ранее эксперт рассказал, приведет ли повышение минимальной зарплаты к росту безработицы в Казахстане.

      Напомним, год назад в Казахстане решили внедрить KPI работы акимов по критерию реального улучшения благосостояния конкретных жителей.

      Тогда сообщалось, что для этого на основе платформы "Цифровая карта семьи" будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех казахстанских семей по пяти категориям, начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного.

      В зависимости от динамики перехода семей из неудовлетворительных категорий в сторону улучшения и наоборот будет оцениваться работа местных исполнительных органов.

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