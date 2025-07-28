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    Политика
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      Министерство обороны получит новые полномочия в Казахстане

      Опубликовано:

      Военные Казахстана
      Военные Казахстана. Фото: пресс-служба МО РК

      Постановлением правительства Минобороны наделили новыми полномочиями, в том числе в сфере госзакупок в интересах министерства и установлении стоимости госзаданий, передает NUR.KZ.

      Соответствующее постановление правительства РК опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА РК. Документом вносятся изменения и дополнения в положение о Министерстве обороны.

      Ведомству добавили следующие полномочия:

      • утверждает правила взаимодействия структурных подразделений министерства, генерального штаба и вооруженных сил при осуществлении государственных закупок в интересах министерства;
      • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила реализации государственными учреждениями вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации;
      • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг;
      • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости государственного задания;
      • утверждает правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
      • утверждает правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве в вооруженных силах РК.

      Также добавлено, что первый руководитель министерства на основании предложения первого руководителя государственного учреждения вооруженных сил утверждает тарифы (цены) на товары (работы, услуги) государственных учреждений вооруженных сил, которым предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, за исключением случаев, определенных законодательством РК.

      Документ опубликован 25 июля и вступает в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 5 августа.

      По теме деятельности Минобороны добавим также о последних новостях. Так, в Казахстане появился новый формат срочной военной службы SARBAZ+. Пока проект запущен в пилотном режиме в одном из регионов.

      Также ранее заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал о планах внедрить систему с ИИ, которая поможет определить, кого и в какие войска призывать.

      Еще сообщалось, что в Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ.

      Также напомним, в начале июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова.

      После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. В сентябре прошлого года он был назначен заместителем министра обороны.

      Затем сообщалось, что Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

      Позже глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил. В их числе - цифровизация Вооруженных Сил и использование искусственного интеллекта.

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