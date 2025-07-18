Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Исраила Сапарбая
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Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, заслуженного деятеля Казахстана Исраила Сапарбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, Народного писателя Казахстана, кавалера ордена "Парасат" Исраила Сапарбая.
"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии.
Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
Напомним, писатель скончался на 85-м году жизни сегодня, 18 июля, в своем доме в Каскелене. Об этом сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов. По его словам, драматург тяжело болел в последнее время.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2266428-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-pisatelya-israila-saparbaya/
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