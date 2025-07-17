Токаев подписал закон, направленный на развитие Астаны и крупных городов Казахстана

Сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на развитие столицы и городов республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов".

Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.

Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.

Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.

Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.

Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.

Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.

Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.

Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.

По информации сайта сената парламента РК, законом вносятся поправки в 11 кодексов и 47 законов, включая Земельный, Трудовой, Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также законы, регулирующие архитектуру, рекламу, миграцию и энергетику.

Закон направлен на развитие столицы и городов республиканского значения, децентрализацию функций между уровнями государственного управления, внедрение дизайн-кода и управление "зеленым поясом" Астаны, ужесточение норм по размещению рекламы, регулирование миграционной политики, оптимизацию механизмов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, включая внедрение офтейк-контрактов и единой электронной платформы закупок.

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