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    Политика

      "Такие факты не красят правительство": Бектенов об утечке данных 16 млн казахстанцев

      Опубликовано:

      Мужчина работает с данными
      Данные. Иллюстративное фото: CentralITAlliance/Getty Images

      Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов на брифинге в кабмине рассказал, когда прекратятся звонки от мошенников, а также высказался о массовой утечке данных, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Точно я вам не скажу, что завтра прекратятся звонки мошенников. Я говорил о том, что 67 млн звонков от мошенников пресечено и не допущено. То есть, они не дозвонились до наших граждан. Что касается утечки, да, действительно, такой факт есть. Проверка ведется соответствующими органами. Уголовное дело возбуждено. Конечно, никого не красит, в том числе, правительство, что такие факты есть", - сказал Бектенов.

      Согласно предварительным данным, по информации Бектенова, утечка произошла из медицинских организаций.

      "Есть соответствующая ответственность. Будем, в том числе с нарастанием этих угроз, реагировать в законодательном и оперативном плане. За эту именно утечку нет, не наказали. Там еще конкретных выводов нет. Но я думаю, однозначно, правоохранительные органы дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которое допустило это. И он будет привлечен к уголовной ответственности", - заверил премьер.

      Месяц назад в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

      Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

      Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была высказана версия, что некоторые данные являются фейковыми.

      В Минцифры не исключили, что утечка личных данных 16 млн казахстанцев произошла из баз частных медицинских организаций.

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