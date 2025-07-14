Депутата Жамбылского областного маслихата лишили полномочий и исключили из партии

В Таразе суд отказал в восстановлении депутата в партии. Решение пока не вступило в законную силу, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к ответчикам - партии и ее Жамбылскому областному филиалу - о признании незаконным и отмене постановления об исключении из партии, о восстановлении в членстве партии и обязании филиала направить в Жамбылскую областную избирательную комиссию представление о восстановлении депутатских полномочий.

Судом установлено, что весной 2023 года истец участвовал в выборах депутатов Жамбылского областного маслихата от партии и, одержав победу, стал депутатом Жамбылского областного маслихата.

В марте 2025 года постановлением Бюро Политсовета филиала мужчина был исключен из партии за несоблюдение устава.

Представитель истца пояснил, что его доверитель не нарушал никаких обязанностей члена партии и устава, ему не были выданы никакие письма, уведомления и решения, касающиеся его.

Представители ответчиков пояснили, что решение об исключении депутата из рядов партии является законным, обоснованным и принято с соблюдением установленной процедуры. Просили суд отказать в удовлетворении иска.

В ходе судебного разбирательства установлено, что заседание Бюро, состоявшееся в марте 2025 года, проведено при наличии кворума - при участии 6 из 9 членов Бюро. Были заслушаны материалы, подтверждающие неоднократные действия истца, дискредитирующие партию и препятствующие реализации утвержденной предвыборной программы.

Суд посчитал, что действия депутата послужили достаточным основанием для его исключения из рядов партии и решение ответчика является законным.

Доводы истца о ненадлежащим уведомлении и нарушении его права на участие в заседании Бюро не нашли в суде своего подтверждения. Истец был приглашен на заседание Бюро путем уведомления на личный номер по мессенджеру WhatsApp.

Суд, исследовав все доказательства и выслушав доводы сторон, решил в удовлетворении иска отказать.

Решение не вступило в законную силу.

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