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    Политика

      Незаконный ввоз яиц выявили в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Яйца на прилавке
      Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации на внутреннем рынке Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Министерстве торговли и интеграции под председательством главы Комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц и их реализации на внутреннем рынке, а также выработки механизмов контроля за транзитом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых установлены временные ограничительные меры на ввоз.

      В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Агентства по финансовому мониторингу РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, Пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.

      "Поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля.

      По результатам мониторинга, проведенного в июне 2025 года, в ряде регионов выявлены факты продажи продукции без маркировки либо с признаками контрабандного происхождения, что создает риски для легальных участников рынка и безопасности потребителей", - заявили в Министерстве торговли.

      Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.

      По итогам совещания достигнуто взаимопонимание о важности продолжения совместной работы и выработки эффективных механизмов взаимодействия уполномоченных органов по совершенствованию контроля за оборотом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых действуют временные ограничительные меры.

      Напомним, в апреле этого года в Казахстане на полгода ввели запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза. Запрет касается ввоза яиц всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

      В Минсельхозе пояснили, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

      Кроме того, добавили в ведомстве, весной и летом сокращаются сроки хранения яиц, но объемы производства яиц не уменьшаются, а это приводит к затоваренности на складах.

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