Токаев создал Совет по управлению Нацфондом и возглавил его

4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Совета по управлению Нацфондом РК. Согласно документу, председателем Совета является сам Токаев, передает NUR.KZ.

Соответствующий Указ президента опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК.

"Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", - говорится в документе.

Состав Совета представлен в следующем порядке:

Президент Республики Казахстан, председатель

Премьер-министр Республики Казахстан

Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Руководитель администрации президента Республики Казахстан

Председатель Национального банка Республики Казахстан

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан

Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

Министр финансов Республики Казахстан

Министр национальной экономики Республики Казахстан

Также указом устанавливается, что Совет по управлению Национальным фондом РК (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при президенте. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Основными задачами Совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования средств Национального фонда РК (далее - Фонд) и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.

Совет рассматривает вопросы использования средств Фонда в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Совет для выполнения задач осуществляет:

выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда; рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет; рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению Президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования; рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов; выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде; выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда; рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда; выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда; рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

Добавим, указ вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Отметим, отчет Министерства финансов РК показал, что за 2024 год Национальный фонд РК пополнился почти на 5 трлн тенге. Однако в текущем году за полгода фиксируются убытки. Об этом читайте в нашем материале.

Ранее мы также рассказывали, на что чаще всего тратят "детские" выплаты из Нацфонда Казахстана.

Добавим, касательно Нацфонда еще осенью прошлого года глава Нацбанка заявил, что баланс Нацфонда остается отрицательным. Тему поддержал депутат, возмутившись постоянными тратами Нацфонда.

При этом ранее в конце октября депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

Тогда же на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

До этого депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

А в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".

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