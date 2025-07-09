Токаев посетил ТЭЦ-3 в Астане (фото)
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Сегодня, 9 июля, президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту о ходе развития энергетической инфраструктуры столицы.
На сегодняшний день тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток" общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час.
В текущем году планируется полностью завершить вторую очередь станции "Туран". Продолжится строительство станции "Тельмана" и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".
Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года.
Касым-Жомарту Токаеву также был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.
Глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.
Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы.
Добавим по теме ТЭЦ в Казахстане, сегодня стало известно, что три ТЭЦ, которые должна была строить Россия, могут построить Китай или Корея.
Напомним, в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.
Но в мае текущего года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о проблемных вопросах с финансированием.
Месяц назад министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса рассказал, кто будет строить три ТЭЦ в Казахстане после возникших проблем с финансированием у России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2263659-tokaev-posetil-tec-3-v-astane/
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