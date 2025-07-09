"Часть национальной безопасности": Токаев о водных ресурсах Казахстана

Президент поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира, переда NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни. Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

️Президент обратил внимание на то, что в стране по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специалистов.

"В прошлом году был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Количество грантов, выделяемых на эту специальность, увеличилось вдвое, а свыше 500 студентов обучаются за счет бюджетных средств. Выпускники университета смогут трудоустроиться в рамках программы «С дипломом в село». Кроме того, 120 работников отрасли в целях обмена опытом получают дополнительное образование в Китае. Несомненно, особое внимание уделяется улучшению социальных условий работников водного хозяйства. Так, в 2024 году их заработная плата выросла на 25%, а также планируется ее дальнейшее увеличение в этом году. Одним словом, в этом направлении ведется системная работа", – отметил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшей задачей. В последние годы в этой отрасли принимаются конкретные меры

"Сегодня большинство жителей как городов, так и сел имеют доступ к чистой питьевой воде. Одной из приоритетных задач является обеспечение водоснабжения порядка 500 сел. Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды. Недаром в народе говорят: "Даже за воду есть спрос" (Судың да сұрауы бар), ведь испокон веков люди знали цену каждой капле воды. Рациональное использование воды – весьма актуальная проблема. В повести "Шыңырау" выдающегося писателя Абиша Кекилбаева хорошо раскрыты бесценные свойства воды и труд копателей колодцев. Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь - меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80% потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектарах земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение – это важнейшая стратегическая задача. Особое значение приобретает активное внедрение цифровых решений в эту сферу. Однако нынешняя ситуация остается неудовлетворительной. В рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" всесторонне продвигается культура водосбережения. Более 2 миллионов учащихся приняли участие в масштабном проекте "Экономь воду – сохраняй будущее!". Подрастающее поколение с детства должно бережно относиться к воде", – добавил Президент.

Как полагает Глава государства, вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана

"Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете – взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона. Надеемся на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон. Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году. В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40% уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества. Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безопасности Казахстана", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

️В заключение президент поблагодарил работников отрасли, которые вносят вклад в развитие водных ресурсов.

"Вода оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и, в целом, на все сферы жизни. Именно поэтому так важно, чтобы вода была чистой и доступной каждому. На протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала. Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды. Рациональное отношение к воде – это путь к устойчивому будущему, а неразумное и бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к серьезным последствиям. В прошлом году несколько регионов сильно пострадали от масштабных наводнений. Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории Казахстана. Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессионализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам", – подытожил свое выступление глава государства.

На торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана

️В прошлом году утверждено почетное звание "Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері". Сегодня это звание было присвоено ряду ветеранов отрасли.

Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День работников водного хозяйства отмечается 9 июля.

Добавим также, согласно Закону "О праздниках в Республике Казахстан" в нашей стране отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. На сегодняшний день национальным праздником является только День Независимости Республики Казахстан.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

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