"Душа и достояние нашего народа": Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Днем домбры
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Домбра - душа и достояние нашего народа. "Настоящий казах - не сам казах, настоящий казах - домбра". Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству - фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает.
Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов - "Қазақстанның Еңбек Ері", Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова - "Қазақстанның халық әртісі". Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру", - написал президент на своей странице в социальной сети Х.
Отметим, торжество входит в список праздничных дат, которые утвердило правительство РК. Ежегодно национальный праздник проходит в первое воскресенье июля.
День домбры был утвержден указом президента РК, изданном 12 июня 2018 года. В том же году в Казахстане впервые отметили торжество, посвященное национальному музыкальному инструменту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2262438-dusha-i-dostoyanie-nashego-naroda-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-predstoyashchim-dnem-dombry/
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