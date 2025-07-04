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    Политика

      "Душа и достояние нашего народа": Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Днем домбры

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "Домбра - душа и достояние нашего народа. "Настоящий казах - не сам казах, настоящий казах - домбра". Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству - фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает.

      Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов - "Қазақстанның Еңбек Ері", Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова - "Қазақстанның халық әртісі". Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру", - написал президент на своей странице в социальной сети Х.

      Отметим, торжество входит в список праздничных дат, которые утвердило правительство РК. Ежегодно национальный праздник проходит в первое воскресенье июля.

      День домбры был утвержден указом президента РК, изданном 12 июня 2018 года. В том же году в Казахстане впервые отметили торжество, посвященное национальному музыкальному инструменту.

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