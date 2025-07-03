Токаев дал ряд поручений Бектенову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

В рамках исполнения поручений главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 трлн тенге с созданием порядка 20 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр доложил о принимаемых мерах по исполнению задач, поставленных президентом в ходе заседания Совета безопасности в транспортной отрасли.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о прохождении вегетационного периода. Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы.

Главе государства сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

Кроме того, была представлена информация о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.

️По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.

Стоит отметить, что в феврале этого года глава правительства уже докладывал президенту о социально-экономическом развитии Казахстана.

Тогда Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства.

Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры.

Также напомним, накануне президент Казахстана принял участие в церемонии открытия СВМДА - в ходе своего выступления он высказался о развитии нашей страны и приоритетных направлениях.

Стратегическим направлением президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.