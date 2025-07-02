Токаев: Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство
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Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия СВМДА - в ходе своего выступления он высказался о развитии нашей страны и приоритетных направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Отдельно глава государства остановился на усилиях страны по масштабному развитию инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и цифровизации
"В Казахстане совместно с международными партнерами активно модернизируются железнодорожные и автомобильные дороги, морские порты, транзитная и логистическая отрасли. Цифровая трансформация и искусственный интеллект являются залогом конкурентоспособности страны. Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство, в котором искусственный интеллект становится ключевым двигателем роста, инноваций и цифрового суверенитета. В целях консолидации усилий в этой стратегически важной сфере мы создали Совет по развитию искусственного интеллекта и запускаем мощный суперкомпьютер", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Еще одним стратегическим направлением президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.
"Мы строим устойчивую экономику, которая полностью интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости и соответствует целям в области климата и устойчивого развития. Для достижения этих долгосрочных целей мы привержены тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть особую роль дипломатического сообщества в содействии реализации этой важной стратегии", – подытожил Глава государства.
️В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.
Отметим, сегодня президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.
Также отметим, в конце мая в рамках Международного форума Астана состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.
Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2261745-tokaev-my-stremimsya-prevratit-kazahstan-v-cifrovoe-gosudarstvo/
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