Закон "О территориальной обороне": основные положения разъяснили в Минобороны

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О территориальной обороне" и сопутствующие ему поправки. В Минобороны пояснили какие именно произойдут изменения, передает NUR.KZ.

На официальном сайте Министерства обороны сообщается, что документ направлен на формирование эффективной системы теробороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Закон "О территориальной обороне" позволит снизить нагрузку на Вооруженные силы РК.

"Казахстан занимает девятое место по площади в мире, при этом его население составляет более 20 млн человек. Таким образом, территориальная оборона в случае возникновения чрезвычайной ситуации позволит эффективно решать задачи, не требуя при этом больших экономических затрат.

При этом, возможность задействовать тероборону при ликвидации ЧС позволит, не отвлекая Вооруженные силы, устранять последствия природных стихий", - сообщили в ведомстве.

Силы территориальной обороны - это базовый комплекс безопасности, присутствующий в большинстве развитых государств. Например, систему теробороны имеют Россия, Беларусь, Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и другие.

Работа по созданию системы территориальной обороны ВС РК началась в 2017 году, когда были сформированы первые подразделения теробороны.

"Уже имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, когда была проведена дезинфекция и обработано более 14 тыс. социально значимых объектов, общей площадью около 10 млн квадратных метров.

Также формирования теробороны были задействованы в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане в 2020 году. Тогда в результате чрезвычайной ситуации подтоплению подверглось 10 поселков в Мактааральском районе Туркестанской области, было эвакуировано более 31 тыс. жителей казахстанских сел.

В 2022 году территориальные войска были задействованы в тушении лесного пожара в Костанайской области. В 2024 - в устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана", - пояснили в Минобороны.

Таким образом, основной целью территориальной обороны является совершенствование механизмов поддержки населения и инфраструктуры страны в кризисных условиях.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон "О территориальной обороне Республики Казахстан".

До этого депутаты сената одобрили в двух чтениях закон "О территориальной обороне Республики Казахстан". В том числе обсуждался вопрос наделения новыми полномочиями акиматов и того, как будет выстроена вертикаль подчиненности и отчетности.

Также президент подписал закон "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья".

Еще один закон подписал Касым-Жомарт Токаев, который упраздняет местную полицейскую службу.