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    Политика

      "Тормозит исполнение поручений": Кошанов озвучил проблемы при работе с правительством

      Опубликовано:

      Ерлан Кошанов
      Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии AMANAT

      Председатель мажилиса Ерлан Кошанов на совместном заседании палат парламента озвучил проблемные вопросы при работе с правительством, передает NUR.KZ.

      "Хотел бы остановиться на проблемных вопросах при взаимодействии с правительством, о которых приходится говорить из года в год. Согласно закону по дополнениям, требующим финансовых средств бюджета, необходимо заключение правительства. К сожалению, в ходе работ над законопроектами нам часто приходится подолгу ждать заключения.

      Иногда эта процедура занимает до 7 месяцев. Это тормозит исполнение поручений, данных главой государства, своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов. Более того, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов.

      Например, депутатами в ходе работы над законопроектом об особо охраняемых природных территориях были подготовлены поправки, содержащие два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса", - заявил Ерлан Кошанов во время заседания палат парламента.

      Глава мажилиса добавил, что в представленном заключении правительством поддерживаются оба предложенных варианта. Кроме того, действия некоторых государственных органов требуют системных работ, считает он.

      "Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате вдруг соглашается. Заметно поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов. Согласно Конституции, правом законодательной инициативы наравне с мажилисом обладает и правительство.

      Однако министерства, вместо того, чтобы самим разрабатывать законопроекты, стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент. Мы знаем, что согласно регламенту правительство имеет норму по внесению поправок на этапе обсуждения законопроектов мажилиса", - отметил Кошанов.

      По словам председателя мажилиса, правительство часто стало прибегать к использованию данной нормы.

      "Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза. Надо понимать, что этот пункт предусмотрен только для исключительных случаев, когда речь идет о срочных поручениях главы государства или вопросах, требующих незамедлительного решения.

      В целом, такие важные вопросы должны быть всесторонне проработаны, глубоко изучены в стенах правительства, оформлены в законопроект и только потом внесены в Парламент. Все это затрудняет и снижает качество прохождения законопроектов в Парламенте", - резюмировал спикер.

      Кошанов остановился и на ответах на депутатские запросы, содержание которых, по мнению главы мажилиса, "оставляет желать лучшего". У депутатов по ним возникают дополнительные вопросы, что заставляет народных избранников вновь обращаться к госоргану, добавил спикер.

      Для обсуждения вышеуказанных вопросов планируется провести отдельную встречу с правительством в следующей сессии.

      Напомним, 2 сентября 2024 года в Казахстане начался текущий политический сезон и текущая сессия парламента РК восьмого созыва. В тот день палаты провели совместное заседание, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу.

      Недавно распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента подписал ранее председатель Ерлан Кошанов. При этом на прошлой неделе уже состоялось одно совместное заседание палат парламента.

      Сегодня стало известно, что депутаты сената и мажилиса парламента уходят на каникулы.

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