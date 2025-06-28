Токаев встретился с представителями мировой нейрохирургии

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде представителей мировой нейрохирургии, прибывших в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте президента РК, приветствуя гостей, глава государства отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии.

Он выразил уверенность, что Конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

"Здоровье нации - это основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.

Президент высоко оценил вклад участников в развитие мировой медицины.

"Каждый из вас - специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия - даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия - это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации", - сказал он.

Глава государства также выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий.

"Мы видим большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия. Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере", - предложил президент.

В свою очередь участники подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу. Глава государства поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом, а также проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.

На встрече выступили президент нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона (США) Салим Абдулрауф; научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Россия) Александр Коновалов, руководитель отделения детской нейрохирургии и краниофациальной хирургии больницы Great Ormond Street, профессор детской нейрохирургии University College London (Великобритания) Нур уль Овейс Джилани, директор департамента Гамма-нож и стереотаксической нейрохирургии Исследовательской больницы Humanitas IRCCS (Италия) Пьеро Пикоцци, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Серик Акшулаков.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Беларусь. Здесь глава государства выступил на форуме, сфотографировался на фоне БелАЗа, принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В завершение мероприятий был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан.