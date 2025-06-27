Совместное заседание палат парламента началось в Астане
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Сегодня в столице проходит совместное заседание палат парламента, во время которого будет рассмотрено исполнение бюджета по итогам 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.
На заседании представители палат парламента рассмотрят ряд вопросов:
- О послании Конституционного Суда РК "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан";
- Об отчетах правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год;
- О составе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.
Напомним, несколько дней назад председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента.
Добавим, что 2 сентября 2024 года в Казахстане начался текущий политический сезон и текущая сессия парламента РК восьмого созыва. В тот день палаты провели совместное заседание, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу.
Традиционно в конце июня депутаты уходят на каникулы, например, в прошлом году 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2259969-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-nachalos-v-astane/
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