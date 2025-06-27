Совместное заседание палат парламента началось в Астане

Сегодня в столице проходит совместное заседание палат парламента, во время которого будет рассмотрено исполнение бюджета по итогам 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании представители палат парламента рассмотрят ряд вопросов:

О послании Конституционного Суда РК "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан"; Об отчетах правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год; О составе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.

Напомним, несколько дней назад председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента.

Добавим, что 2 сентября 2024 года в Казахстане начался текущий политический сезон и текущая сессия парламента РК восьмого созыва. В тот день палаты провели совместное заседание, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу.

Традиционно в конце июня депутаты уходят на каникулы, например, в прошлом году 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.