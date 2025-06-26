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    Политика

      Казахстан займет 46,7 млрд тенге: сенат ратифицировал соглашение

      Опубликовано:

      Пачки тенге лежат друг на друге и на других пачках
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      Сенат одобрил закон о ратификации соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития – сумма займа составила 46,7 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

      Отметим, что соглашение о займе между Казахстаном и банком подписано в Астане 12 декабря 2024 года. Целью является реализация проекта ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана.

      Основные задачи соглашения:

      • сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сел к высокоскоростному интернету;
      • создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса и приток инвестиций;
      • развитие телекоммуникационной инфраструктуры через модель государственного и частного партнерства.

      Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

      Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

      Недавно спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в 2024 году на обслуживание и погашение долга правительства было направлено 5,6 трлн тенге - это 24% всех расходов республиканского бюджета.

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