Токаев внес поправки в ряд кодексов и законов

Сегодня глава государства подписал некоторые законы - были внесены поправки в ряд кодексов и других НПА, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом".

Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Бюджетный, Водный кодексы, законы "О гражданской защите", "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О государственном имуществе" и другие нормативно-правовые акты.

Первый блок поправок направлен на повышение уровня обеспечения пожарной безопасности.

Так, в целях оперативного реагирования на лесные пожары регламентирован порядок привлечения госорганов и организаций для их тушения. Определен алгоритм управления и взаимодействия.

Объекты с массовым пребыванием людей и здания высотой более 28 метров, перед их приемкой в эксплуатацию, будут обязательно получать заключение органов гражданской защиты о соответствии требованиям пожарной безопасности.

Для осуществления деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики теперь необходимо разрешение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Введена обязанность владельцев объектов, входящих в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более 2 тысяч квадратных метров, заключить договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Законом предусмотрены гарантии и меры по социальной защите лиц, добровольно участвующих в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров. За ними сохраняются место работы и средняя заработная плата. При отсутстствии трудовых отношений, ему будут производиться выплаты с учетом минимальной заработной платы.

Закон обязал местные исполнительные органы обеспечить силы и средства, привлекаемые для ликвидации степных пожаров, пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, горюче-смазочными материалами и питанием.

Второй блок поправок направлен на совершенствование промышленной безопасности.

Предусмотрен особый порядок проведения проверок. Введены меры оперативного воздействия.

Субъекты (объекты) контроля и надзора по степени риска поделены на субъекты (объекты) с высокой степенью риска и на не отнесенные к высокой степени риска.

Субъекты (объекты) высокой степени риска подлежат ежегодным проверкам, а субъекты, не отнесенные к таковым, не реже одного раза в 3 года.

Проверки теперь могут проводиться во внеурочное время (в ночное время, выходные, праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью работников.

Третий блок поправок направлен на совершенствование вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

МЧС для усиления контроля за исполнением мероприятий по предупреждению ЧС, наделяется полномочием по осуществлению государственного контроля в области предупреждения ЧС.

В целях защиты жизни и здоровья людей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений от землетрясений, Законом предусмотрены мероприятия по:

расширению и модернизации сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения; проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, научного прогнозирования; проведению сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах, а также сейсмологического мониторинга.

Документ также регламентирует порядок деятельности Республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштаба, являющегося рабочим органом при Правительстве.

При ЧС местного или объектового масштаба, акимы наделяются полномочием по объявлению ЧС природного и техногенного характера, что позволит своевременно принимать решения по возмещению ущерба и восстановлению инфраструктуры жилых объектов.

Четвертый блок поправок направлен на совершенствование системы гражданской обороны.

Теперь, помимо центральных и местных исполнительных органов, мероприятия гражданской обороны будут проводиться также госорганами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики.

Местным исполнительным органам предоставлено право оказывать содействие территориальным подразделениям МЧС в создании и оснащении центров подготовки и обучения населения в сфере гражданской защиты, что позволит выделять на эти цели средства из местного бюджета.

Пятый блок поправок направлен на исполнение поручения главы государства о выработке мер по повышению статуса спасателей, осуществлению им жилищных выплат, подъемных пособий, повышению размера оплаты труда, а также по материальному стимулированию за работу в период действия военного или чрезвычайного положения.

Шестой блок поправок предусматривает меры по совершенствованию управления государственным имуществом и сферы электроэнергетики.

Еще сегодня главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года".

Как сообщалось на сайте сената, данный документ разработан в связи с необходимостью отделения Евразийкого фонда стабилизации и развития от Евразийского банка развития, в целях повышения эффективности деятельности фонда и усиления его институциональной самостоятельности.

Основной целью изменений является преобразование фонда в отдельный субъект международного права с собственной штаб-квартирой в Астане. Протокол также расширяет мандат евразийского фонда стабилизации и развития, позволяя использовать национальные валюты государств-участников при финансировании проектов и программ, внедрять механизм траст-фондов для безвозмездного финансирования приоритетных инициатив и усиливать техническое содействие странам-участницам за счёт внутренней и внешней экспертизы.