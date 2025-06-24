"Культивируется право сильного": Токаев о ситуации в мире

Сегодня глава государства наградил работников СМИ - в ходе своего выступления он высказался об актуальных вопросах, в том числе о ситуации в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые реформы позитивно влияют и на отечественную экономику

"Национальная экономика за последние пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%. В обрабатывающей промышленности рост также достиг 6%. В целом, за последние пять лет ВВП страны увеличился с 182 до 286 млрд долларов. Все это стало возможным благодаря диверсификации экономики. Отрадно, что позитивные изменения происходят и в других ключевых сферах", - отметил глава государства.

По его словам, самое главное, происходит трансформация образа жизни людей.

"Формируется новая гражданская и политическая культура, утверждаются новые ценности. Молодому поколению прививаются лучшие качества "Адал азамат". Реализуется ряд конкретных мер в целях неукоснительного обеспечения верховенства закона. Поистине всенародную поддержку получила общенациональная акция "Таза Қазақстан". Чистота должна начинаться с чистого сознания каждого человека. Наши граждане, всецело разделяя такой подход, активно участвуют в этом всенародном деле. Таким образом, последовательные преобразования кардинально меняют облик Казахстана. Чистыми должны быть не только намерения, но и дела. Мы должны стать передовой нацией и войти в число ведущих стран мира. Только работая сплоченно, объединяя наши усилия, мы сможем достичь поставленных целей", - отметил он.

П словам Токаева, журналистское сообщество вносит свою лепту в эту созидательную деятельность.

"Вы являетесь одной из движущих сил проводимых реформ. В конечном счете, и государство, и журналисты работают во благо страны. Наш народ объединяет единая цель - построение справедливого, безопасного, цивилизованного и чистого Казахстана", - заявил Президент.

По мнению Главы государства, нынешняя геополитическая и экономическая ситуация в мире наглядно демонстрирует, что нельзя занимать выжидательную позицию.

"Испытанию на прочность подвергается глобальная система безопасности. Нарастает противостояние сверхдержав, в ряде регионов обострились вооруженные конфликты. На международной арене происходят сложнейшие, не имевшие прецедентов процессы, нуждающиеся в глубоком осмыслении", - подчеркнул президент.

Он отметил, что по сути, происходит смещение понятий, связанных с международным правом. Культивируется право сильного.

"Беспрецедентные вызовы для всего человечества выдвигает глобальная цифровая трансформация. Мир вступает в совершенно новую эпоху, в которой технологии искусственного интеллекта становятся одним из ключевых факторов успеха государств. Нам нельзя недооценивать масштаб надвигающихся фундаментальных сдвигов. Чтобы не остаться на обочине прогресса, мы должны придать мощный импульс внедрению инноваций во всех сферах. Этому придается важнейшее значение и мной как президентом. Грядущее повсеместное распространение искусственного интеллекта предъявляет абсолютно новые требования ко всем профессиям и к вашей профессии тоже. Все больше экспертов говорят о скорой замене людей алгоритмами. Однако для настоящей журналистики предстоящие изменения, напротив, открывают новые возможности, поистине бескрайние горизонты. Новейшие нейросети уже стали полезным инструментом для поиска и анализа информации, создания уникального и востребованного медиапродукта", - добавил он.

Глава государства обратился к журналистам.

"Вы, отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Убежден, что вы в полной мере сможете использовать возможности новой технологической волны. Сегодня в Казахстане созданы все условия для поступательного развития медиаотрасли, в том числе и блогосферы. Теперь особенно важно, чтобы каждый из вас осознавал свою высокую ответственность за объективное освещение событий и процессов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня президент вручил награды работникам СМИ и поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации. Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов - вестниками достоверной информации.

Добавим, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День работников средств массовой информации отмечается 28 июня.